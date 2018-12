São 70 vagas para uma jornada de 25h com um bolsa no valor de R$900,00

O edital de abertura do processo seletivo para o preenchimento de vagas, em diversas áreas de formação, do programa de estágio remunerado para universitário do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) foi publicado em edição suplementar do Diário Oficial Eletrônico dessa segunda-feira (17).

São 70 vagas distribuídas nas áreas de Direito (37), Ciências Contábeis (11), Engenharia Civil (02), Engenharia Ambiental (02), Engenharia Elétrica(01), Arquitetura e Urbanismo (02), Administração (04), Tecnologia da Informação (08), Jornalismo (01) e Publicidade e Propaganda (01). Está previsto a formação de cadastro reserva para todas as áreas que deverá ser supervisionado pelo Departamento de Gestão de Pessoas do TCE/MS. Do total de vagas ofertadas pelo Programa de Estágio do TCE/MS, 10% serão reservadas para candidatos com deficiência.

A jornada semanal do estágio será de 25h, a ser realizada no período de funcionamento do Tribunal, com exercício de 5 horas diárias, recebendo bolsa no valor R$ 900,00 (novecentos reais) mais auxílio transporte no valor de R$ 100.

Podem participar do processo seletivo os estudantes que estiverem regularmente matriculados nos cursos de educação superior, conforme semestres especificados no edital. Os candidatos serão selecionados por meio de uma prova escrita, prevista para o dia 10 de fevereiro de 2019, e posterior avaliação psicológica para os candidatos habilitados convocados para admissão.