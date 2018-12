Estudantes de outras universidades públicas ou privadas brasileiras têm até 09 de janeiro para realizar a inscrição no processo seletivo de transferência voluntária para a UFGD.

Ao total são oferecidas 235 vagas nos cursos de: Agronomia; Engenharia de Aquicultura; Engenharia Agrícola; Ciências Sociais; Geografia; História; Psicologia; Biotecnologia; Ciências Biológicas; Gestão Ambiental; Artes Cênicas; Letras; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Energia; Engenharia Mecânica; Engenharia de Produção; Ciências Contábeis; Engenharia de Computação; Física; Matemática; Química e; Sistemas de Informação.

Os interessados podem realizar a inscrição pela página do Processo Seletivo (https://cs.ufgd.edu.br/pstv/2019) , de 18 de dezembro de 2018 a 09 de janeiro de 2019.

Somente poderá concorrer à transferência o candidato que atender os seguintes requisitos: Ingresso no ensino superior, no curso objeto da transferência mediante processo seletivo reconhecido como válido pela legislação federal vigente; Vínculo com a instituição de origem, no curso objeto da transferência, com aprovação em disciplinas que correspondam à conclusão de um ano ou dois semestres letivos e; Ter integralizado de 20% a 70% da carga horária da estrutura curricular a que esteja vinculado na instituição de origem.

Informações sobre a fase de inscrição/seleção e participação no PSTV-2019/UFGD deverão ser obtidas na Coordenadoria do Centro de Seleção, sala 504, na Unidade 1 da UFGD (Rua João Rosa Góes, 1.761 – Vila Progresso – Caixa Postal 322 – CEP 79825-070 – Dourados-MS), em dias úteis, de 7h às 19h ou pelo telefone (67) 3410-2840 ou, ainda, pelo e-mail [email protected]