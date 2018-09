A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) divulgou dois editais no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (14), para seleção de professor e abertura de processo seletivo para o mestrado em letras.

A vaga para professor é destinada a área de pedagogia para atuação em Paranaíba. A contratação do docente é para aulas temporárias e cadastro reserva, assim como os editais publicados na quinta-feira (13) para seleção de professores em 15 áreas de atuação.

O período de inscrição será de 17 a 28 de setembro e deverá ser feito no endereço eletrônico, onde o candidato pode ter acesso às informações completas da seleção. A remuneração será definida de acordo com a titulação e a carga horária, podendo variar de R$ 1.191,63 a R$ 8.698,87.

Mestrado

A Uems abriu inscrições para processo seletivo do mestrado em letras, com área de concentração em linguagem: língua e literatura. São até 39 vagas para a unidade de Campo Grande.

As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de outubro. O edital pode ser conferido no site da Uems.