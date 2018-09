As vagas são para as seguintes áreas: letras, língua espanhola e libras

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), abriu nesta segunda-feira (17), vagas para contratação de professor temporário e cadastro reserva, conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) , de hoje.

As vagas são para as seguintes áreas: letras (literatura), língua espanhola e língua brasileira de sinais (libras). O período de inscrições vai até 28 de setembro. A ficha de inscrição está disponível neste endereço eletrônico , no link “editais e concursos”, onde também podem ser conferidos os arquivos contendo o edital e o programa da prova didática.

O contrato de professor substituto terá vigência de até 12 meses e vigorará a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado uma única vez, pelo mesmo período. A remuneração será fixada conforme a titulação do professor e o regime de trabalho estabelecido, variando de R$ 1.191,63 a R$ 8.698,87.