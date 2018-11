Serão oferecidas 120 vagas, das quais os 60 primeiros aprovados iniciarão as aulas no primeiro semestre de 2019 e o restante ingressará no período letivo no segundo semestre, de acordo com a sequência da lista de classificação. Os interessados podem se inscrever e acessar o edital completo pelo portal www.consultec.com.br.

Conceituado com nota 4 pelo Ministério da Educação, o curso é altamente reconhecido pela diversidade em campos de estágio, que preparam o acadêmico para o exercício da profissão. Desde o primeiro ano, os alunos são inseridos no Sistema Único de Saúde (SUS) e atuam nas unidades básicas de saúde da família, conhecendo a realidade médica e os problemas dos pacientes e da comunidade.

Durante a graduação, o curso também oportuniza estágios em cinco hospitais de Campo Grande, entre eles a Santa Casa “considerada a maior unidade hospitalar em número de leitos e complexidade de atendimento de Mato Grosso do Sul”, que privilegiam trabalhos em áreas de urgência e emergência, clínicas médica e cirúrgica, saúde materno-infantil e saúde mental.

O vestibular de Medicina da Uniderp será realizado em 9 de dezembro, às 14h, na Uniderp – unidade Matriz, que fica localizada na Avenida Ceará, 333, Bairro Miguel Couto, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.