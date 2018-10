Nesta segunda-feira (1º), a prefeitura da capital, por meio da Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), está oferecendo vagas para acadêmico de engenharia ambiental, chefe de serviço de limpeza e soldador.

Acadêmico de engenharia ambiental

Para ocupar a vaga, é necessário que o candidato esteja cursando a partir do 2º semestre do curso de engenharia ambiental, possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ter conhecimento do pacote Office e saber elaborar planilhas. O horário de trabalho é de 8 horas por dia, com duas horas de intervalo. O salário será informado no ato da entrevista, assim como os benefícios.

Chefe de limpeza

O profissional deverá supervisionar as equipes de limpeza. É exigido que o candidato possua o ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 2 mil mais condução/vale transporte e outros benefícios que serão informados no ato da entrevista.

Soldador

Para a vaga de soldador, o profissional precisa ter conhecimento em solda de inox. Entre as atribuições, o candidato selecionado para ocupar a vaga fará soldagem em peças pequenas e delicadas, sendo assim, necessário fazer teste antes da contratação. O salário oferecido é de R$ 1.800,00, mais condução e vale transporte.

Serviço

A Agência de Empregos realiza os serviços de habilitação ao Seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência.

A sede da Funsat está localizada na rua 14 de Julho, 992 - Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa).

Mais informações no telefone (67) 3314-3089.