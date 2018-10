A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) está oferecendo 400 vagas de emprego para início imediato em empresa de grande porte no ramo de telecomunicação. A seleção dos candidatos será realizada nesta segunda-feira (8) e terça-feira (9) diretamente na sede da instituição.

Para candidatar-se a uma das vagas, os requisitos necessários são: ter concluído o ensino médio e possuir disponibilidade para trabalhar no período da tarde ou da noite. Para que busca uma oportunidade de trabalho pela primeira vez, as vagas não exigem do candidato experiência profissional.

Os candidatos que forem aprovados, a empresa irá oferecer auxílio creche, plano de saúde/odontologia e salário fixo, além de gratificações.

Serviço

Os interessados devem comparecer na sede da Funtrab, que fica na rua 13 de Maio, 2.773 – Centro, a partir das 7h com os documentos pessoais e carteira de trabalho. Os homens precisam levar a carteira de reservista.