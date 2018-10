São 414 oportunidades disponibilizadas para quem busca um trabalho com carteira assinada

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) está disponibilizando 414 vagas para os trabalhadores que estão em busca de emprego com carteira assinada.

As oportunidades são para diversas funções, tendo a maior demanda para operador de telemarketing. Para candidatar-se a uma das vagas, é preciso ter ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar no período da tarde ou da noite e não é exigida experiência profissional. Os contratados receberão auxílio creche, plano de saúde/odontologia e salário fixo, além de gratificações.

Há outras vagas em destaques: 15 para motorista de ônibus rodoviário, 14 para vendedor, 10 para assistente de vendas, 7 para garçom e 7 para balconista de açougue.

Serviço

Quem tiver interesse, precisa comparecer na sede da Funtrab, que fica na rua 13 de Maio, 2.773, no Centro de Campo Grande. É necessário que os candidatos levem documentos pessoais e carteira de trabalho. Os homens também devem apresentar a carteira de reservista.