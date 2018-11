São 339 oportunidades disponibilizadas para quem busca um trabalho com carteira assinada

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) está disponibilizando 339 vagas para os trabalhadores que estão em busca de emprego com carteira assinada.

As oportunidades são para diversas funções, tendo a maior demanda para operador de telemarketing. Para candidatar-se a uma das vagas, é preciso ter ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar no período da tarde ou da noite e não é exigida experiência profissional. Os contratados receberão auxílio creche, plano de saúde/odontologia e salário fixo, além de gratificações.

Há outras vagas em destaques: 225 para operador de telemarketing, 10 para motorista de caminhão-carreta, 8 para soldador e 6 para auxiliar de sushiman.

Confira todas as vagas aqui

Serviço

Quem tiver interesse, precisa comparecer na sede da Funtrab, que fica na rua 13 de Maio, 2.773, no Centro de Campo Grande. É necessário que os candidatos levem documentos pessoais e carteira de trabalho. Os homens também devem apresentar a carteira de reservista.