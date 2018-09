As vagas para trabalhar como professor na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), continuam abertas. Os interessados devem se inscrever até o dia 28 deste mês no concurso público para concorrer aos cargos nas unidades de Dourados, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí e Ivinhema.

Ao todo, são 11 oportunidades de emprego. No município de Dourados, as vagas são para as áreas de engenharia civil (1) e turismo (2). Em Maracaju as vagas são para pedagogia (2). Para Mundo Novo, são três vagas: botânica, gestão ambiental e pedagogia.

A unidade de Naviraí oferece oportunidade para as áreas de engenharia de alimentos (1) e química orgânica (1). Os profissionais de pedagogia ainda podem concorrer a uma vaga para Ivinhema. Para todos os cargos é exigido título de graduação e doutorado.

A remuneração para professor doutor é de R$ 8.698,87, com carga horária de 40h. As inscrições devem ser feitas pelo site até 28 de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 213,76. As provas escritas estão previstas para o dia 20 de novembro de 2018, em Dourados. A avaliação didática e de títulos será nos dias 24 e 25 de novembro.