A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 550 mil maços de cigarros na BR-163 na tarde de quarta-feira (7), em Campo Grande.

A equipe policial estava fazendo um deslocamento de rotina, quando acabaram se deparando com um caminhão com placa de Matelândia, interior do Paraná, que estava com um reboque com placa de Maringá.

O caminhão estava parado em um posto de combustível próximo ao anel viário da BR-163, na capital. Quando os policiais fizeram uma vistoria no compartimento de carga, encontraram várias caixas com cigarros, que totalizaram 550 mil maços.

O motorista não foi localizado, o veículo e o cigarro foram encaminhados à Receita Federal de Campo Grande.