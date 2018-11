Equipes da polícia militar de Campo Grande, fazem diversas ações na “Operação Finados” visando efetuar abordagens e fiscalizações para coibir crimes na cidade. Nesta sexta-feira (2), uma guarnição da PM realizou mais de 60 abordagens na avenida Guaicurus, região sul.

De acordo com informações policiais, uma operação bloqueio foi efetuada na avenida Guaicurus cruzamento com rua Dos Pereiras, Jardim Monte Alegre, e também ocorreram abordagens nas imediações de uma conveniência da via.

Durante a ação, 68 pessoas fora abordadas, 11 veículos 4 rodas e 32 motos. Duas pessoas foram pegas dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e duas foram removidas ao pátio do Detran devido a irregularidade de documentação.