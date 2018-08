Na madrugada de domingo, militares da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Bataguassu desmontaram um acampamento de caça ilegal, cerca de 20 km de distância por rio, da cidade de Bataguassu, nas proximidades da fazenda Santana, no município de Santa Rita do Pardo.

De acordo com a PMA, os policiais avistaram o acampamento, por volta das 5h da manhã. Quando chegaram para fiscalizar, dois homens fugiram pela mata, abandonando munições, espoletas, chumbo, pólvora e a trava de uma espingarda. Os Policias realizaram diligências, mas não prenderam os infratores.

No local foi encontrado um jacaré adulto abatido, com a cauda retirada. Os caçadores tinham abatido o animal e consumiam a carne no acampamento.

O material foi encaminhado ao quartel da PMA em Bataguassu e será encaminhado a delegacia de Polícia Civil de Santa Rita do Pardo, que investigará a autoria do crime.

Foto: Reprodução PMA