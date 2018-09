Na tarde de domingo (23), policiais da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Miranda desmontaram um acampamento de caça e pesca ilegais no rio Miranda, em uma região conhecida como “arrombado”, no município.

De acordo com a PMA, no acampamento foram apreendidos 46 anzóis de galho, uma rede de pesca, um molinete com vara, cobertores, uma arapuca que estava armada para captura de animais, um machado, lonas, redes de dormir, colchões, galões plásticos e caixas de isopor.

Não havia ninguém no local quando os policiais chegaram, mas havia madeira em uma fogueira utilizada, provavelmente na noite anterior. Possivelmente os infratores fugiram, antes da chegada dos policiais. Durante a operação, vários pescadores foram fiscalizados e estavam todos legalizados. Porém, foram cortados 36 anzóis de galho (petrechos proibidos) que estavam armados no rio.