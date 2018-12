Na madrugada desta sexta-feira (7), um acidente na BR-267 entre Bataguassu e Presidente Epitácio deixou um vítima fatal.

O acidente ocorreu quando o condutor do veículo Ford/Ka, placas de Campo Grande, que seguia sentido ao estado de São Paulo, colidiu em cheio na traseira de uma carreta que seguia no mesmo sentido e, após sofrer problemas mecânicos, parou no acostamento, ficando com parte da traseira sobre a pista de rolamento, cauando o acidente fatal.

Com a violência do impacto, o condutor identificado como Marcelo Rocha Maciel, 35 anos, que seguia sozinho no veículo, ficou preso as ferragens e morreu na hora, antes da chegada da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Bataguassu.

De acordo com o condutor da carreta, um homem de 54 anos, os sistemas de freios travaram, fazendo com que ele não conseguisse parar a carreta totalmente no acostamento, ficando apenas parte da traseira sobre uma pequena parte da pista de rolamento.

Ainda segundo o condutor, o veículo estava sinalizado e no momento do acidente, ele tentava contato com a Polícia Rododviária Federal (PRF) , para comunicar o fato, quando escutou um forte barulho e visto a carreta se mexer e viu o veículo de passeio capotando, e parando no acostamento da pista contrária.

De acordo com a PRF, a suspeita é de que o condutor do Ford Ka, estaria trafegando em alta velocidade e não teria percebido a carreta parada, não conseguindo evitar a colisão.

Além da PRF e do Corpo de Bombeiros de Bataguassu, também estiveram no local, uma equipe da Policia Civil e também do Núcleo de Pericias de Nova Andradina, que realizaram os levantamentos necessários.