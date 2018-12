Um acidente na BR-158 entre duas carretas e um Corsa provocou a morte de uma pessoa neste sábado (15). O corpo do motorista do veículo de passeio ficou preso nas ferragens e morreu no local. Mais duas outras pessoas foram socorridas e encaminhadas para Santa Casa de Cassilândia.

As informações são de que no Corsa puxava um reboque acoplado na sua traseira com motocicletas e bateu de frente com uma carreta que estava carregada de milho. O motorista da outra carreta envolvida no acidente tentou desviar para o acostamento, mas acabou perdendo o controle e tombou caindo em um barranco de difícil acesso, ficando toda destruída. O motorista foi socorrido com vários ferimentos.