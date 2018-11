Com o impacto da batida, um dos veículos rodou diversas vezes na via e só parou ao bater no guard rail

Nesta sexta-feira (16), devido um acidente entre dois veículos na BR-163, o tráfego precisou ser interditado. O fato aconteceu em Nova Alvorada do Sul, deixando duas pessoas feridas.

De acordo com o Nova Alvorada News, um Ford New Fiesta e um Hyundai Tucson, ambos com placas de Campo Grande, seguiam em sentidos opostos na rodovia, quando por motivos incertos, os carros colidiram lateralmente.

Ainda segundo o site, chovia no momento do acidente, então a baixa visibilidade na rodovia pode ter contribuído para a colisão. Com o impacto da batida, um dos veículos rodou diversas vezes na via e só parou ao bater no guard rail.

O Corpo de bombeiros foi acionado, assim como os socorristas da CCR MSVia. As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital municipal da cidade com ferimentos leves. Outros dois ocupantes não precisaram de atendimento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local do acidente.