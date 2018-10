Osnei de Carvalho Moreira, conhecido como "Leitinho", acusado de ser autor do assassinato do policial militar Gilberto Biano Mendes Valiente, 34 anos, morreu após trocar tiros com militares do Batalhão de Choque na manhã deste sábado (20).

Informações preliminares apontam que a troca de tiros ocorreu depois que Osnei roubou uma bicicleta de um idoso, na região do Indubrasil. Ele se escondeu em um matagal, mas foi localizado pelos militares, quando iniciou a troca de tiros. Ele foi atingido e chegou a ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento Santa Mônica, mas não resistiu e morreu.

A polícia já tinha identificado Osnei como autor do assassinato do PM, ocorrido na sexta-feira (19), atrás de um frigorífico desativado, em Campo Grande. O autor estava sendo procurado pela polícia.