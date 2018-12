O idoso teria cometido o crime em uma cidade do Paraná e estava com mandado de prisão em aberto

Um idoso, de 67 anos,foi preso na tarde de terça-feira (4) em Rio Brilhante, depois que policiais descobriram que ele era procurado pela Justiça devido ao crime de estupro de vulnerável na cidade de Londrina, no Paraná.

De acordo com informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, o idoso era morador do bairro Manoel das Neves e na época do crime teria viajado para casa de parentes na cidade paranaense onde teria abusado sexualmente de uma criança de 6 anos.

A condenação do suspeito saiu recentemente e ele terá de cumprir uma pena de 11 anos em regime fechado.

Ele foi localizado na residência e não ofereceu resistência, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil onde o mandado de prisão foi cumprido.

O idoso nega o crime e diz que não aconteceu nada. Não foi informado se a vítima tinha algum grau de parentesco com o suspeito.