Marcos Fioravanti Neto, 22 anos, acusado de assassinar a namorada Maiana Barbosa de Oliveira, 20 anos, e a filha recém-nascida, no dia 25 de novembro, em Dourados, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (21).

De acordo com informações do Dourados News, Marcos foi achado enforcado, em uma das celas da Penitenciária Estadual de Dourados (PED), onde estava preso desde o final do mês passado.

Em nota a Agência Estadual de Gestão do Sistema Penitenciário (Agepen), informou que Marcos foi encontrado por volta das 7h, enforcado com corda feita com lençol, o que demonstra suicídio. Ainda conforme a Agepen, ele estava isolado em uma cela no Pavilhão de Saúde.

Feminicídio

Maiana e a filha foram encontradas mortas pela mãe de Marcos na manhã do dia 26 de novembro. Os corpos estavam na casa da família. Horas depois, no mesmo dia, o rapaz acabou preso em Glória de Dourados, depois de tentar roubar uma mulher.

A intenção do acusado era fugir para o litoral de São Paulo. A defesa de Marcos, alegou que ele sofria de problemas psiquiátricos e que o mesmo havia confessado o crime e dizia ter ouvido “uma voz de cima” antes de assassinar as duas.