Durante a "Operação Saturação", que se encerra nesta segunda-feira (22), policiais da Polícia Militar (PM) prenderam dois dos três acusados de cometer mais de 30 furtos no comércio de Dourados.

De acordo com informações do Dourados News, após a prisão de Maiara Paulina de Souza, 26 anos, na madrugada de sexta-feira (19), os policiais chegaram ao comparsa dela, Cristofher Roger da Silva, 28 anos, conhecido como “Jogador” e o prenderam no sábado (20).

Os dois e mais um terceiro suspeito, ainda não encontrado, estariam envolvidos em mais de 30 furtos em locais variados do comércio douradense, entre eles joalheria, óticas, conveniências e comércios de vestuários.

Maiara acabou flagrada ao sair de uma farmácia na região central e confessou outros crimes. Já Cristofher foi preso na rua Ipanema, região do Jardim Rasslem. Encaminhados ao 1º Distrito Policial e autuados em flagrante pelos furtos.