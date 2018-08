O infrator ainda prestará depoimento para esclarecer a motivação do crime

Uma ação conjunta dos policiais Civis de Corumbá e de Campo Grande resultou na apreensão do adolescente de 15 anos, acusado de matar o militar do Exército, Diogo Silva Augusto, 19 anos. O crime foi na noite de 27 de julho, na rua Paraíba, próximo a praça do bairro Nova Corumbá, em Corumbá.

De acordo com informações do Diário Corumbaense, após o crime, o menor fugiu para a capital, onde foi apreendido em um hotel, na última sexta-feira, (3). Testemunhas ouvidas por policiais da delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (DAIJI) de Corumbá apontaram para a autoria do homicídio e após investigações foi possível localizar o adolescente.

Com o apoio de policiais da delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude e do Grupo de Operações e Investigações da Capital, o adolescente infrator foi apreendido e levado para unidade de internação de Campo Grande. Ele ainda irá prestar depoimento para esclarecer a motivação do crime e deve ser transferido para Corumbá, onde o processo irá tramitar.

O caso

Diogo Silva Augusto, 19 anos, militar do Exército Brasileiro, morreu após ser baleado. A Polícia Militar chegou ao local do crime, mas moradores da região informaram que a vítima havia sido levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Guatós. Porém, o jovem não resistiu ao ferimento no abdômen e morreu horas mais tarde.