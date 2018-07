Dois irmãos foram detidos e um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta quarta-feira (25). O menor agrediu uma jovem e ameaçou jogar um bebê no chão, no bairro Itamaracá, em Campo Grande.

O adolescente tinha um relacionamento com a jovem identificada somente como Shirley, 20 anos, que possui um bebê de sete meses de outro relacionamento. Na noite de terça-feira (24), após uma briga entre os dois, a mulher disse que se separaria dele, por ser constantemente agredida.

Neste momento, o jovem deu um soco no rosto da jovem, a sogra dela [mãe do agressor] para defendê-la, escondeu a vítima em um quarto, porém na manhã do dia seguinte, o adolescente percebeu que a vítima estava escondida e como a família não queria entregá-la, pegou o bêbe e começou a balançá-lo ameaçando jogá-lo ao chão caso a namorada não aparecesse. Quando conseguiu se aproximar da mulher, arrastou-a pelos cabelos até a rua, seu irmão identificado como Alisson tentou impedir, mas foi ameaçado pelo menor com uma faca.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o menor tentando fugir, porém ele foi localizado em um terreno baldio. Durante a abordagem, apareceu outro irmão do menor, chamado Allan Douglas Ruiz Frutuoso, 20 anos, muito nervoso, partiu em direção dos policiais que, em legítima defesa, tentaram atirar em sua perna, ele fugiu antes de ser ferido, mas foi capturado logo em seguinda.

Devido a agressividade dos autores, o adolescente, seus irmãos Alisson e Allan foram conduzidos até a Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaji). O bebê não ficou ferida.