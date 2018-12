Na noite da última segunda-feira (17) um homem de 38 anos foi preso, depois de ser denunciado pela mãe de uma adolescente de 14 anos, que o acusa de assédio, após o homem ter entrado na sua casa e entrar no banheiro onde a jovem tomava banho.

O caso ocorreu no Jardim Noroeste, em Campo Grande, quando a adolescente tomava banho e foi surpreendida com a presença do suspeito dentro do banheiro, a jovem conseguiu colocar ele para fora e gritou por socorro.

A mãe da vítima ouviu os gritos e logo depois acionou a polícia. O suspeito for preso em sua residência. Na delegacia, o homem relatou que a menina é prima de sua esposa e que sempre vai na residência.

O suspeito ainda disse que estava bebendo na casa de um amigo e sentiu vontade de urinar e foi até a casa da jovem. Em depoimento a suspeito disse que viu a jovem no banho e logo saiu, e que ainda pediu desculpas.

A adolescente relatou na delegacia, que essa não foi a primeira vez que foi assediada, que alguns dias atrás quando estava dormindo, o homem tocou em suas partes íntimas.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam).