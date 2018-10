Na madrugada desta quinta-feira (4), foi encontrada morta dentro do banheiro, a adolescente de 16 anos, Tatiane Moreno Areco. A jovem residia no bairro Residencial Ipê em Naviraí.

De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente que morava com a mãe e o padrasto, aguardou eles dormirem para entrar no banheiro. Ao perceber pela demora da jovem, a mãe chamou por ela e não obteve resposta. Preocupada por ter acontecido algo, pediu para o padrasto abrir a porta com uma chave de fenda, e encontraram Tatiane com um cadarço enrolado no pescoço e amarrado na janela.

A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, porém encontraram a jovem já sem sinais vitais.

Ainda de acordo com as informações da Polícia Militar, a jovem deixou em seu perfil do Facebook uma mensagem, na noite de ontem às 22h01 com os dizeres, "Tchau meus amores...". Ela também teria ligado para seu pai que mora em Ponta Porã pedindo desculpas por alguma coisa, dizendo que o amava e deixou um abraço para outro familiar. A família ainda não tem conhecimento do que teria levado a adolescente a tirar a própria vida.