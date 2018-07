Na noite desta quinta-feira (26), um adolescente foi morto com aproximadamente 30 tiros, em um condomínio fechado na cidade de Salto Del Guairá, no Paraguai, na fronteira com Mundo Novo.

Segundo informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima, J.V.R.C., de 17 anos, morador de Rio Brilhante, tinha acabado de chegar ao local que ocorreu o crime em uma caminhonete, registrada em nome do pai dele, quando sofreu o atentado. Os disparos, conforme relato policial, eram possivelmente de uma arma automática e a suspeita é de ao menos um homem aguardava o rapaz nas proximidades.

Ainda de acordo com site, ele chegou a deitar sobre o banco do passageiro para escapar dos disparos, mas a maioria dos tiros o atingiu na cabeça.

O condomínio onde ocorreu o crime é totalmente fechado e fica na saída da cidade e às margens do rio Piratiy, na fronteira do Paraguai com o Brasil. A polícia também suspeita de que o criminoso teria entrado no local através do rio em um barco, pelo lado brasileiro da fronteira.