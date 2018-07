Um adolescente de 17 anos foi baleado na tarde do último sábado (17), no bairro Virgen de Los Pobres, na cidade de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã.

O menor foi atacado a tiros enquanto chegava em casa. Segundo informações, um rapaz chegou junto com a vítima e após o ofender com palavras efetuou três disparos. O jovem foi auxiliado por familiares e conduzido ao Hospital Regional da cidade e, segundo os médicos, seu estado clínico é delicado.

O site Porã News informou que, “a violência na cidade, onde delinquentes transitam armados livremente sem ser incomodados pela polícia, tem assustado os moradores da região, que são obrigados a viver seu dia a dia sobre o risco de perder a vida ante a falta de ação dos altos chefes da Policia Nacional de Pedro Juan Caballero”.