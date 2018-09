Na tarde de quarta-feira (19), um adolescente de 17 anos foi esfaqueado após se envolver em uma briga com seu próprio irmão, na Vila Bela, em Coxim.

De acordo com informações do Edição MS, o autor das facadas e irmão do adolescente é Nilson Morais de Brito, de 30 anos. A vítima relatou que chegou ontem da fazenda em que trabalha e bebia em casa, quando foi esfaqueado pelo irmão. “Ele me pegou na traição”, afirmou o adolescente, minutos antes de ser socorrido.

O adolescente estava caído na sala da casa, quando uma equipe da Polícia Civil chegou no endereço para intimar sua mãe, que seria vítima de uma violência doméstica.

Na tentativa de acobertar Nilson, ela chegou a dizer que era a responsável pelo esfaqueamento do próprio filho. Como a mulher estava com as mãos sujas de sangue, os policiais chegaram a fazer sua detenção e acionaram o socorro.

Porém, pouco tempo depois, a autoria foi descoberta. As polícias Civil e Militar se mobilizaram para localizar o autor, que estava na casa de parentes no mesmo bairro. A faca utilizada também foi encontrada e apreendida pela polícia.

Já na delegacia, Nilson contou ao site local que foi legítima defesa. Segundo o autor, ele conversava com o adolescente quando começaram a discutir. De repente o irmão pegou uma cadeira e partiu para cima dele. Não satisfeito, o adolescente teria tentado esfaquear Nilson, ainda de acordo com sua versão. Apesar de ser ferido na mão, Nilson relatou que pegou a faca e revidou, atingindo o adolescente.

A vítima da facada foi socorrida por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos nos braços e também no tórax. Em seguida a vítima foi levada para o Hospital Regional Álvaro Fontoura. Antes de ser levado para o HR, o adolescente contou que o irmão é agressivo e vive batendo em todo mundo.

A mãe foi liberada por volta logo depois que o filho confessou o crime. Não é a primeira vez que os irmãos brigam e se esfaqueiam. Em janeiro deste ano foi o adolescente quem teria cravado uma faca nas costas de Nilson.