Na noite de terça-feira (21) um adolescente foi assassinado a facadas em Aquidauana, e segundo os investigadores o caso pode ter sido resultado de uma rixa antiga entre a vítima, Wellington Soares de Costa, 17 anos, e um homem que já foi identificado pela polícia, mas que está foragido juntamente com a esposa.

Segundo informações do site O Pantaneiro os envolvidos estavam bebendo em residência no bairro Nova Aquidauana, quando começou a discussão que acabou com o adolescente esfaqueado.

Uma das testemunhas do ocorrido é a suposta esposa de Wellington. Segundo seu depoimento o adolescente não teria sido agredido deliberadamente pelo agressor. A mulher relatou que, por conta da rixa, o rapaz se desentendeu com o autor e lhe agrediu com um soco no rosto, que revidou com uma facada na perna de Wellington.

O adolescente perdeu muito sangue e chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional de Aquidauana, mas devido à gravidade do caso Wellington foi enviado para Campo Grande, mas não resistiu e morreu no caminho.