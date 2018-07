O alvo dos atiradores que executaram o adolescente com aproximadamente 30 tiros, na noite desta quinta-feira (26), na cidade paraguaia de Salto del Guairá, era seu pai, o empresário Fábio Costa, conhecido como ”Pingo”.

De acordo informações divulgadas pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, Fábio era quem dirigia a caminhonete no momento do atentado. Ele e o filho, o adolescente J.V.R.C., 17 anos, chegavam no condomínio fechado localizado em Salto del Guairá, quando pistoleiros já aguardavam a chegada do veículo e abriram fogo. Segundo a Polícia Nacional, foram cerca de 30 disparos de armas automáticas.

O jovem, que morava em Rio Brilhante, recebeu vários tiros e acabou morrendo, enquanto seu pai, foi atingido apenas de raspão e não sofreu ferimentos graves.

Ainda segundo as informações do site, pai e filho haviam acabado de chegar da cidade de Pedro Juan Cabalhero fronteira com Ponta Porã.

Apos o crime, os atiradores fugiram para uma reserva de mata próximo ao condomínio. A suspeita é que eles teriam utilizado um barco para chegar até o local, sendo que ao lado passa um rio.

A polícia paraguaia esteve no local e já iniciou as investigações.

O corpo de J.V.R.C. foi trasladado para Rio Brilhante, onde esta sendo velado por familiares e amigos na capela Ilton Soares Cândido.

(Foram disparados 30 tiros contra a caminhonete - Foto: Reprodução)