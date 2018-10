Um ajuste de contas do narcotráfico, que atua na região de fronteira, pode ter sido o motivo do crime

Na inicio da noite de quarta-feira (10), um adolescente foi morto a tiros por pistoleiros, no bairro Jardim Marambaia, em Ponta Porã.

De acordo com informações do Porã News, a vítima, G.S. de 16 anos, saia de um lava jato, situado na rua Aurélio do Amaral, conduzindo um carro. Ao visualizar a presença dos pistoleiros, que o esperavam em uma motocicleta, o adolescente teria descido do veiculo e corrido ao interior do lava jato. O carona desceu e perseguiu a vitima, realizando 15 disparos de pistola 9 mm e posteriormente fugiu do local.

O adolescente teria saído a aproximadamente 15 dias da Unidade Educacional de Internação (UNEI) de Ponta Porã, e na tarde de ontem, teria chegado até o lava jato para realizar limpeza em seu veiculo.

Testemunhas, que visualizaram a ação, alertaram a Policia Militar que foram ao local, onde após constatar a morte do adolescente, comunicou o fato aos investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) e agentes da Polícia Técnica.

Informações indicam que o jovem teria sido executado em um ajuste de contas do narcotráfico que atua na região de fronteira, mas a polícia não descarta nenhuma hipótese que será investigada pelo SIG da Polícia Civil de Ponta Porã.