Dois acusados de estuprar uma adolescente de 16 anos em Miranda, ameaçaram a vítima após ela, acompanhada de familiares, procurar a polícia para denunciar o crime.

Ao JD1 Notícias, o delegado Pedro Henrique Pillar Cunha, afirmou que pediu a prisão preventiva dos três acusados após as ameaças. “Dois dos acusados foram até a casa da vítima na tentativa de convencê-la, sob ameaças, a retirara a denúncia”, relatou o delegado.

Com base nas ameaças, os três homens, um de 23 anos, outro de 25 anos e o terceiro de 36 anos, foram presos na última sexta-feira (17). Eles são donos da casa noturna.

Entenda o caso

No dia 27 de julho, um dos três empresários, que já conhecia a adolescente, a convidou para beber na casa noturna. O primo da vítima também foi convidado, de acordo com relatos dele [empresário], somente eles e os três empresários estavam no local, porque o estabelecimento estava em obras.

O rapaz, que a todo o momento saia da casa noturna, percebeu a ausência da prima quando retornou pela última vez. Ele chamou o cunhado para ajudá-lo a procurá-la. Os dois arrombaram a porta de um dos cômodos e se depararam com a garota nua sobre a cama e os três empresários em volta.

Os dois, ao perceberem que a adolescente estava desacordada, pegaram ela e encaminharam para uma unidade de saúde. Após receber atendimento médico, a adolescente, o primo e alguns familiares foram até a delegacia denunciar os empresários.

De acordo com o delegado, as investigações começaram de imediato. A equipe policial esteve no local do estupro onde foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas e preservativos usados. O local está interditado e o delegado aguarda alguns laudos periciais para finalizar o inquérito e encaminhar para o Ministério Público.

Os três acusados estão presos na Delegacia de Polícia Civil de Miranda.