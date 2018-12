Diogo Pinheiro da Silva, 15 anos e mais dois menores de 16 e 17 anos furtaram uma moto na madrugada desta sexta-feira (21) e em seguida sofreram um acidente em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, o trio entrou no quintal de uma residência no jardim Clímax para furtar a moto e ao fugir Diogo acabou perdendo o controle e colidiu com uma árvore. Com a batida seu corpo foi arremessado contra um poste e diante dos ferimentos não resistiu e morreu no local.

Os outros dois menores que estavam na companhia dele acabaram com fraturas nas pernas e encaminhados ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).