Um adolescente de 13 anos matou a avó, Sirlene Oliveira, 51 anos, a golpes de faca na tarde desta terça-feira (11), em Itaporã.

De acordo com informações do site Itaporã News, depois de ter desferido os golpes na avó, o adolescente foi até a delegacia da cidade e confessou o crime. A faca usada foi encontrada na cozinha, onde a vítima estava caída.

Sirlene morava com o esposo e o neto na residência onde foi morta. O adolescente foi criado pela vítima desde pequeno. No momento do assassinato, estavam somente o neto e a avó em casa.