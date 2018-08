Ao se apresentar à delegacia, o adolescente de 15 anos, envolvido no caso de disparo acidental, em Dourados, disse que pegou o revólver calibre 38 escondido do avô para mostrar ao amigo, vítima do tiro. A arma estava carregada, disparou e atingiu o rosto do menor.

Segundo informações do Dourados News, o caso aconteceu na tarde de terça-feira (31), no jardim Ouro Verde, em Dourados e a versão é diferente da apresentada inicialmente pelo rapaz. Ele afirmou ter encontrado a arma em um terreno próximo de sua casa.

Após ser ouvido, o adolescente de 15 anos vai responder por lesão corporal, enquanto o seu avô, pela posse ilegal de arma de fogo.

Já o menino de 13 anos, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital da Vida.