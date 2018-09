O pai do garoto o encontrou caído no chão de sua casa

Na noite de segunda-feira (3) um adolescente se matou ao disparar um tiro de revolver calibre 38 contra a sua cabeça, em Naviraí.

De acordo com informações do TanaMidia Naviraí, Bruno Marques Dias Miranda, 15 anos, foi encontrado pelo seu pai, quando este chegou a sua residência e foi até a edícula, onde avistou seu filho caído no chão.

O Corpo de Bombeiros socorreu o adolescente que, devido à gravidade do ferimento, precisou ser encaminhado para cidade de Dourados, onde não resistiu e morreu.

Bruno é filho do tenente Miranda da Polícia Militar, aposentado desde 2014. Quando na ativa, o tenente trabalhou grande parte de sua vida funcional em Naviraí.

Ainda não se sabe o motivo de Bruno ter tirado a própria vida. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil. O JD1 Notícias entrou contato com a delegado de Naviraí, Claudineis Galinari, que informou que o caso tramita sob segredo de Justiça.