O mês de novembro encerrou com mais dois adolescentes apreendidos, após cometerem um furto, eles roubaram um cofre com aproximadamente R$ 50 mil em cheques e dinheiro, na cidade de Bataguassu.

Na manhã da última sexta-feira (30), a polícia militar foi acionada e informada de que um comércio da cidade havia sido roubado e que os ladrões teriam levado um cofre com R$ 45 mil em cheques e o restante em dinheiro.

No local, há câmeras de monitoramento, o que ajudou a polícia na identificação dos envolvidos no crime. Conforme o site Da Hora Bataguassu, os policiais tiveram informações que o trio havia sido visto em companhia de outro menor em um veículo VW/Gol, localizado abandonado momentos depois no Jardim Acapulco, com "toucas ninjas" e ferramentas utilizadas para cometer o crime.

Pouco tempo depois, dois menores, um de 13 anos outro de 17 anos foram localizados pelos militares. Com eles foi apreendida uma televisão de 32 polegadas, um vídeo game, uma bicicleta e quadro pares de tênis que estava em uma casa.

Os dois confessaram o furto e disseram que tiveram a ajuda de outros dois menores, que teriam fugido para o estado de São Paulo. O cofre foi encontrado incendiado em uma mata da cidade. Parte do dinheiro foi apreendido com um dos menores. O caso foi registrado na delegacia da cidade e a polícia investiga o caso.