Uma advogada de 29 anos, foi encontrada morta, na madrugada deste domingo (22), após cair do 4º andar de um prédio no centro de Guarapuava, na região central do Paraná. A Polícia Civil suspeita que Tatiane Spitzner tenha sido vítima de feminicídio.

O marido dela, Luis Felipe Manvailer, foi detido na manhã deste domingo, após sofrer um acidente na rodovia BR-277, em São Miguel do Iguaçu, ele está preso preventivamente.

Por volta das 3h, a Polícia Militar (PM) recebeu a denúncia de que uma mulher “teria pulado" ou sido jogada da sacada de um edifício, caindo na calçada”.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram muito sangue na calçada e foram informados que um homem tinha carregado a vítima no colo para dentro do prédio.

Na escada de entrada do prédio, foi encontrado um par de botas femininas e no segundo elevador havia um brinco no chão. Em seguida, a equipe da PM relatou que foi até um apartamento localizado no 4º andar, onde havia rastros de sangue.

“Nesse momento, um casal de moradores no apartamento ao lado, relatou que ouviu gritos de uma discussão, vindos do apartamento e que ouviram a mulher gritando por socorro, a qual foi vista pela vizinha, chorando na sacada”, informa o relatório de investigação.

A Polícia Civil descreveu que, "após avistarem a mulher chorando na sacada, os vizinhos decidiram chamar a polícia, quando escutaram um barulho. Ao voltar para a janela, "viram a vítima caída na calçada".

A advogada foi encontrada pelos policiais com muito sangue na região da cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas ela já estava morta.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), que apontou em um documento preliminar a causa da morte como sendo queda, mas outros exames periciais ainda serão feitos.

O síndico do prédio passou imagens de câmeras de segurança à polícia que mostram o marido da vítima saindo do prédio em um carro branco.

O veículo foi localizado em São Miguel do Iguaçu, no oeste do estado, após um acidente de trânsito perto do trevo do município. Segundo a polícia, ele deixou o carro e caminhava próximo a linha Catiporam, sentido Foz do Iguaçu, quando foi localizado e encaminhado para a delegacia da cidade onde foi ouvido.

Luis Felipe Manvailer negou ter matado a esposa, ele relatou que houve uma discussão do casal que começou em um bar. Eles foram para casa, onde, em um momento da briga, o marido contou que precisou imobilizá-la no sofá.

“Ele a impediu de sair do apartamento. E de acordo com ele, na sequência, ela pegou a direção da sacada e haveria se atirado de repente”, detalhou o delegado Francisco Sampaio.

Sampaio informou que Luis Felipe é suspeito de feminicídio e que ele pode responder, também, pelo roubo do carro da mulher.