Na tarde do último sábado (18) moradores da cidade de Capitão Bado na fronteira com Coronel Sapucaia encontraram uma aeronave caída em uma fazenda situada na colônia Cerro Cuatia. Informações policiais apontam que o pequeno avião era usado no tráfico de entorpecentes na região.

De acordo com o site Porã News Investigadores da Divisão da Narcótica da Policia Nacional do Paraguai foram alertados por populares sobre uma aeronave que teria realizado um pouso forçado nas imediações de uma fazenda. Após averiguação, os investigadores encontraram os destroços da aeronave.

Os investigadores afirmam que existiriam evidências de que a aeronave de prefixo boliviana estaria sendo utilizada pelo narcotráfico na região e teria realizado um pouso forçado, mas teve problemas e acabou capotando o que teria iniciado um incêndio nos destros da aeronave. Nas imediações de onde foram encontrados os destroços da aeronave foi encontrada uma plantação de maconha.