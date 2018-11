A tentativa de furto foi registrada em São Gabriel do Oeste

Por volta das 3h50 de domingo (25), a agência do Banco do Brasil de São Gabriel do Oeste, localizada na rua Minas Gerais, foi alvo de bandidos que tentavam furtar o local.

Segundo informações do site Idest, essa é segunda vez que ladrões tentam invadir o banco, mas sem sucesso.

A central de monitoramento informou a Polícia Militar que havia dois indivíduos dentro da agência. Com apoio da Polícia Civil, a equipe da PM foi ao local, onde encontrou na parte de trás da agência uma escada rente ao muro, vidro e grade quebrados.

Como o gerente da agência não possuía a chave da porta principal foi necessário que os policiais quebrassem a porta para entrar no prédio e realizar uma varredura.

Os ladrões tentaram arrombar a porta da caixa forte que dá acesso aos cofres, mas sem êxito. Eles fugiram e não foram encontrados.

O caso foi registrado pela PM junto à Delegacia de Polícia Civil.