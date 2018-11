Neste domingo (11), houve uma tentativa de furto na agência bancária do Bradesco de Angélica. Conforme o boletim de ocorrência, a Policia Militar e Civil foram acionadas para atender a uma ocorrência de arrombamento e tentativa de furto no banco, no qual pela manhã os policiais encontraram parte de uma parede da agencia bancaria destruída, onde os indivíduos ainda não identificados tentaram arrombar para furtar o cofre do banco, mas não obtiveram êxito.

No local os policiais encontraram vários objetos utilizados pelos autores, como manta térmica, garrafas, faca de mesa, além de encontrar em uma vegetação próxima do banco ferramnetas que possivelmente utilizaram para arrombar o banco, como pontaletes, arco de pua, marreta e chave de fenda.

A Policia Civil irá investigar o caso.