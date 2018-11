As vítimas deviam um valor em dinheiro para o grupo e não conseguiu quitar uma das parcelas

Dois suspeitos de agiotagem foram presos na noite de segunda-feira (5), depois de roubarem um carro bairro Tijuca em Campo Grande. Wilian Henrique Sant Mendes, de 30 anos e Lucas Tavares da Silva, 24 anos, foram presos e um adolescente, de 17 anos, foi apreendido.

Segundo informações da polícia, um casal de 41 e 42 anos, devia ao um agiota, e vinha emprestando dinheiro há dois meses. As parcelas eram de R$ 150.00 e pagas toda sexta-feira de um total de R$ 450.00, que foi emprestado.

A confusão teve início, devido o atraso do pagamento da dívida, pois, há 3 semanas o casal não conseguiu efetuar o pagamento e passou a dever R$ 1 mil.

Wilian teria ido até a casa das vítimas na última sexta-feira (2), ele estava armado e disse que queria o dinheiro até segunda-feira (5).

Na segunda a noite o casal estava em um bar, quando o grupo armado chegou em um carro e uma motocicleta e os obrigou a entregar a chave do carro. As vítimas acionaram a polícia militar, que fez diligências e conseguiu localizar os autores na avenida Marechal Deodoro. Os suspeitos e as vítimas foram encaminhados a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga para prestar esclarecimentos.