Detalhes do depoimento de Jessica Leite Ribeiro, 21 anos, diz que além de ter pisado no enteado, Rodrigo Moura Santos, 1 anos, ainda jogou um cobertor no rosto da criança para fazê-lo parar de chorar, fez a enteada de 3 anos pisar no irmão e deixou o cair de um balcão de 1,5 metros de altura. As informações foram divulgadas pelo Dourados News, nesta sexta-feira (24).



De acordo com o site de notícias, durante seu depoimento na delegacia, Jessica relatou que no dia, o esposo, Joel Rodrigo Avalo Santos, saiu para trabalhar e como de costume o acompanhou até o portão da residência onde moram.

Após retornar, percebeu que Rodrigo e sua irmã de 3 anos – que teve o nome preservado – estavam acordados e foi até um cômodo da casa para preparar o leite das crianças. Nesse momento, a madrasta pegou a vítima no colo e a colocou em cima de um balcão de 1,5 metros de altura. Para entretê-lo, ainda deu uma sacola de plástico.

Segundo o site de notícias, Jessica contou que a irmã de Rodrigo quis pegar a sacola, o que causou a queda da vítima do local. O menino chorava muito, a madrasta então o pegou do chão e percebeu que estava saindo um pouco de sangue da boca da criança.

Em seguida, colocou Rodrigo num colchão. Como o enteado não parava de chorar, Jessica pegou uma coberta e cobriu a própria cabeça e também jogou outro cobertor sobre a vítima.

A madrasta percebeu ainda que a criança estava fazendo força e recordou que Rodrigo tinha problemas de intestino e recentemente precisou de um supositório para fazer suas necessidades fisiológicas.

Conforme o Dourados News, acreditando se tratar de problemas intestinais, Jessica pediu para a enteada de 3 anos, apertar a barriga de Rodrigo. Contudo, após a menina pisar, o choro da vítima aumentou.

Nesse momento, Jessica teria se aproximado e apertado à barriga do enteado com muita força e começou a fazer movimento com as pernas do bebê na tentativa de acabar com o que parecia cólica. “Tudo o que eu fiz foi com força”, diz trecho do depoimento.

Segundo as informações do site de notícia, posteriormente, a madrasta colocou os seus joelhos sobre o abdome de Rodrigo e não percebeu os ossos se quebrando.

Logo depois, o colocou deitado de lado e ao levantar para buscar óleo de oliva para dar à criança na tentativa de ‘soltar’ o intestino, acabou pisando nas costelas dele.

Jessica novamente pediu para a enteada de 3 anos apertar a barriga de Rodrigo, e achando que se tratava de uma brincadeira, a criança continuou pisando no irmão, e depois disse a madrasta. “Tia, ele vomitou”.

Ao chegar próximo de Rodrigo, Jessica percebeu que ele babava e que não chorava mais, “estava quieto”. Ainda de acordo com o Dourados News, desesperada, a madrasta pegou a vítima pelo pescoço e tentou fazer respiração boca a boca, causando arranhões na criança.

Jessica ainda disse que afirmou ao companheiro que já não aguentava mais a situação a qual viviam e entre os fatores, ter que cuidar de filhos que não eram dela.