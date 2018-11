A droga estava escondida no painel do veículo, e a condutora foi presa por tráfico de drogas

Policiais militares do GETAM do 3º. BPM fizeram no final da manhã dessa sexta-feira (16), a prisão de Taysse Escobar Danzer (33), moradora no Jardim Clímax em Dourados, após ser flagrada com varios tabletes de maconha e haxixe escondidos no painel de um veículo.

O fato ocorreu após denúncias de que a acusada estaria de posse de drogas em um veículo Hyundai Sonata de cor prata com placas de Carapicuíba/SP, sendo monitorada por uma das equipes da ALI que localizou-o e com apoio de uma das equipes do GETAM foi realizada uma vistoria, encontrando 40 gramas de maconha e aproximadamente 350 gramas de haxixe.

A acusada relatou morar na rua Eulalia Pires, onde foi franqueada a entrada da equipe policial, sendo encontrado em um dos quartos da casa apenas uma grama de pasta base de cocaína.

Diante das evidências, foi solicitado uma busca minuciosa com os cães farejadores do Canil do 3º. BPM ao veículos e durante ação foram localizados dentro do painel do veículo 10 tabletes de maconha que totalizaram 12,5 quilos da droga e mais dois tabletes de haxixe que totalizaram 400 gramas.

O caso foi encaminhado à DEPAC onde a acusada foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.