O autor invadiu a residência da vítima e ficou batendo na porta do quarto, dizendo que se não abrisse, iria arrombar

Nilson Flores, 20 anos, agrediu e roubou Rodrigo Santos, 37 anos, nesta segunda-feira (13). O caso aconteceu no bairro Jardim Columbia de Campo Grande, quando o morador foi acordado com barulho na porta do seu quarto, sendo ameaçado de morte pelo autor. Após o roubo, o ladrão disse que devolveria os pertences em três dias.

De acordo com o boletim de ocorrência, Rodrigo estava dormindo na companhia da namorada - que teve o nome preservado -, quando Nilson invadiu sua residência e passou a bater na porta do quarto, dizendo que se a vítima não abrisse, iria arrombar.

Segundo o registro, o fato teria acontecido após convencerem o autor de que a vítima havia o denunciado e feito ir para cadeia. Transtornado, Nilson entrou na residência e começou a ameaçar Rodrigo e sua namorada de morte.

O autor estava com uma faca nas mãos e, após a vítima abrir a porta do quarto, começou a jogar objetos contra o casal. Nilson disse que sua família havia se voltado contra ele, e que era culpa de Rodrigo, por isso decidiu que levaria alguns pertences do local e ainda pensaria se deixaria o casal vivo.

A vítima tem um comércio, que fica na frente da residência onde mora, e levou Nilson até o local. O autor e Rodrigo voltaram para a casa, contudo, as ameaças continuaram. O jovem apontava a faca para o casal, e até mesmo furou o colchão da cama e acertou a porta do quarto com a arma.

Conforme o boletim, Nilson estava confuso por conta da sua família e começou a questionar sobre os parentes do casal. Rodrigo tentou acalmar o jovem. Eles novamente foram para o comércio da vítima, pois, o autor disse que queria dinheiro.

Estressado, Nilson deu um soco no peito e um chute na perna de Rodrigo. Os envolvidos retornaram para a casa da vítima, onde o jovem pegou mais objetos e uma chave, dizendo que iria furar o pescoço do morador.

Para as vítimas, o ladrão disse que o que estava acontecendo era para que aprendessem a não denunciar, pois, poderia ter acontecido o pior. Eles foram novamente para o comércio onde a namorada de Rodrigo ficou e ele retornou para a casa com o autor, que em seguida, o prendeu dentro do quarto.

O jovem ainda voltou para o comércio e começou a conversar, abraçar e até tentou beijar a namorada da vítima. Depois, Nilson disse alto, para que Rodrigo ouvisse, que iria fugir com a moto e com a mulher dele. O autor ficou fazendo perguntas sobre o relacionamento e a família do casal.

Em seguida, Nilson abriu a porta do quarto onde Rodrigo estava e voltaram para o comércio, para pegar um celular, porém, o autor desistiu no meio do caminho e tornou a trancar a vítima.

Após isso, a namorada de Rodrigo acompanhou o autor até o portão da residência do casal, e antes de ir embora com os pertences, o ladrão disse que devolveria em três dias, e que o ocorrido serviria como lição.

Contudo, aos policiais a vítima afirmou que nunca registrou nenhum boletim de ocorrência contra Nilson e ainda contou que o autor parecia estar sob efeito de drogas e com cheiro forte de bebida alcoólica.

O caso foi registrado como violação de domicílio, ameaça e furto.