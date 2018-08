A vítima foi atingida com golpes de taco na cabeça

Edson Barros Cavalcante, 48 anos, foi encontrado caído sangrando na rua após se envolver em briga, em um bar. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (3), no município de Iguatemi. Ele teria sido atingido por golpes de taco na cabeça, desferidos por José Messias, 45 anos, vulgo “Zé da carroça”.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada após os envolvidos começarem uma briga no local. Durante a confusão, José pegou um taco de sinuca e desferiu golpes na cabeça de Edson.

Após a briga, ambos saíram do bar. Contudo, minutos depois, populares encontraram Edson caído na rua com sangramentos e acionaram a polícia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros da cidade também foi acionada e encaminhou a vítima para receber atendimentos médicos.

Segundo a ocorrência, os policiais iniciaram uma busca na região para encontrar o autor, quando foram informados pela Polícia Militar de Eldorado, que um homem havia dado entrada no hospital da cidade, dizendo que havia matado uma pessoa em Iguatemi e estava em visível estado de embriagues. O suspeito ainda estava com cortes de faca nas mãos e nos braços.

Em anexo a ficha de atendimento do suspeito, ele estava em observação médica. O caso foi registrado como lesão corporal recíproca.