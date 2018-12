Ciúmes teria motivado a briga que terminou com o homem esfaqueado nas costas

Uma briga de casal terminou com um homem esfaqueado na noite de sexta-feira (21), no bairro Popular Nova, em Corumbá. A mulher golpeou o marido com uma facada nas costas.

De acordo com o site Diário Corumbaense, a guarnição plantonista do Corpo de Bombeiros foi acionada às 22 horas para socorrer a vítima, de 30 anos.

Ele tinha uma perfuração nas costas, na altura do ombro esquerdo. Após receber atendimento emergencial, foi encaminhado para o pronto-socorro municipal. A vítima contou aos militares, que discutiu com a esposa por ciúmes e ela acabou desferindo o golpe contra ele.