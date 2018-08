Maria de Lourdes Sousa Araujo, 80 anos, morreu nesta quarta-feira (8), depois de fraturar a lombar em um tombo que levou no mês passado. O caso aconteceu em Campo Grande e a idosa estava com dificuldades para respirar.

De acordo com o boletim de ocorrência, Maria de Lourdes sofreu uma queda, da própria altura, na residência onde morava e fraturou a lombar no dia 20 de julho. Uma ambulância foi acionada e levou a idosa até o hospital do Penfigo. No local, ela foi atendida e liberada em seguida.

Conforme a ocorrência, a idosa continuou reclamando de dores e, então, foi encaminhada ao Hospital Santa Maria, onde novamente foi atendida e liberada. Entretanto as dores persistiram.

No dia 23 de julho, Maria de Lourdes foi levada para a Santa Casa de Campo Grande, onde realizou exames e em seguida foi liberada. No dia posterior, a idosa voltou ao local e passou por uma cirurgia, contudo, recebeu alta na última segunda-feira (6).

Na terça-feira (7), a idosa continuou reclamando das dores e ainda disse que estava com dificuldades para respirar, então, foi encaminhada novamente para a Santa Casa, onde ficou internada por insuficiência cardíaca e veio a óbito nesta quarta-feira.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da região central da capital, como morte a esclarecer