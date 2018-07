Ederson Carlos da Paz Fernandes, de 33 anos, foi morto após ser ferido com um golpe de faca no peito. O caso aconteceu na última sexta-feira (27), durante uma briga num bar localizado no município de Costa Rica.

De acordo com o Edição MS, o proprietário do estabelecimento, que não teve a identidade revelada, contou aos policiais que a vítima e o autor – que também não teve o nome divulgado -, estavam ingerindo bebida alcoólica na calçada do local quando começaram uma discussão.

Conforme o site de notícias, ao escutar o barulho da confusão, o dono do bar saiu para ver o que estava acontecendo, momento no qual se deparou com Ederson já ferido no peito, caído na calçada. Após desferir o golpe de faca na vítima, o autor fugiu do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e Ederson foi levado para a Fundação Hospitalar da cidade, contudo, não resistiu e morreu.