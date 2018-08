Manoel de Almeida, 36 anos, agrediu e ameaçou matar Celenira da Cruz, 49 anos, na Vila Taquarussu em Campo Grande. O caso aconteceu nesta quarta-feira (29), após a vítima dar um “fora” no autor, que havia sentado em seu colo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima teria ido à casa de uma amiga, contudo, ao chegar na vila, se deparou com Manoel que estava embriagado. A mulher sentou em um banco, momento no qual o autor se aproximou e sentou em seu colo. Entretanto, a vítima não gostou e deu um fora no homem.

Irritado, Manoel passou a empurrar a mulher contra a parede e ambos iniciaram uma luta corporal. Celenira conseguiu empurrar o autor e fugiu para casa da amiga que havia ido visitar.

O homem caiu e teve escoriações na perna. Em seguida, Manoel pegou uma faca disse “vou te fazer sangrar”. O autor foi atrás da vítima, e passou a desferir várias facadas na porta da residência onde ela se escondia.

A vítima acionou uma equipe da polícia que foi até o local e efetuou a prisão de Manoel. O caso foi registrado como ameaça/ vias de fato na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.